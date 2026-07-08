Все отходы вернутся в США: Дональд Трамп приехал на саммит НАТО с туалетом

Трамп на саммите НАТО в Анкаре / © Associated Press

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На саммит НАТО, который проходит в Анкаре 7 и 8 июля, президент США Дональд Трамп прибыл с делегацией из 1400 человек. Среди них сотрудники, ответственные за сбор и утилизацию его биологических отходов. Так, президент США привез с собой специальную туалетную систему в Турцию.

Об этом пишет The Guardian.

Трамп прибыл на саммит НАТО с делегацией на 1400 человек

Тот факт, что Трамп прибыл на саммит в сопровождении 1400 человек, европейцы восприняли достаточно спокойно. Они опасаются того, что Трамп вообще захочет выйти из НАТО и испытывают напряженность, когда президент США вспоминает о Гренландии, которую он собирался «купить».

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В отеле, где, вероятно, находится Трамп, нет свободных мест. Его полностью зарезервировали под приезд Трампа.

Американская делегация стала одной из крупнейших за всю историю таких визитов. Около 1400 американских военных, политиков, дипломатов и работников ЦРУ будут жить с Дональдом Трампом в гостиницах вблизи нового комплекса посольства США.

Подготовка к визиту Трампа была серьезной — она началась более чем за неделю до его прибытия. Сотрудники Секретной службы США провели масштабную инспекцию постройки, где остановится американский лидер. Специалисты проверили не только президентские апартаменты, но и подробно обследовали инженерные сети: системы электро-, водо- и вентиляционного снабжения, а также противопожарное оборудование.

Кроме того, американская сторона задействовала стандартный комплекс протоколов повышенной защиты. В Турцию из США специально доставили официальный президентский автомобиль, а также личную автономную туалетную систему Трампа.

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Все биологические отходы, образующиеся при ее использовании, будут транспортироваться обратно в Соединенные Штаты без сброса в местную канализационную сеть.

Как отмечают специалисты по безопасности, эту крайнюю меру применяют для предотвращения перехвата биоматериалов главы государства и их дальнейшего использования иностранными разведками для анализа состояния его здоровья.

Последним президентом США, посещавшим Анкару на официальном уровне, был Джордж Буш-младший. Он также посетил Анкару перед саммитом НАТО в Стамбуле в 2004 году. Предыдущие президенты посещали Анкару только в пределах рабочих поездок.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора Дональд Трамп позитивно оценил украинскую кампанию по применению дальнобойных дронов.

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По мнению Зеленского, Трамп по-новому посмотрел на войну, ведь стремится быть на стороне успеха, что связано с его статусом, верой в возможность окончания войны и другими факторами.

В то же время Зеленский отметил усиление российских воздушных ударов и назвал антибаллистическую защиту критической уязвимостью Украины. На предстоящем саммите НАТО в Анкаре он планирует призвать партнеров — даже тех, кто пока не готов к передаче, — предоставить больше систем ПВО и помочь Украине в производстве собственных средств противовоздушной обороны.

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