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Все отходы вернутся в США: Дональд Трамп приехал на саммит НАТО с туалетом
Приезд Трампа на саммит НАТО в Анкаре сопровождает делегация из 1400 человек и усиленные меры безопасности. Организаторы подготовили для президента США отдельную инфраструктуру в Турции.
На саммит НАТО, который проходит в Анкаре 7 и 8 июля, президент США Дональд Трамп прибыл с делегацией из 1400 человек. Среди них сотрудники, ответственные за сбор и утилизацию его биологических отходов. Так, президент США привез с собой специальную туалетную систему в Турцию.
Об этом пишет The Guardian.
Трамп прибыл на саммит НАТО с делегацией на 1400 человек
Тот факт, что Трамп прибыл на саммит в сопровождении 1400 человек, европейцы восприняли достаточно спокойно. Они опасаются того, что Трамп вообще захочет выйти из НАТО и испытывают напряженность, когда президент США вспоминает о Гренландии, которую он собирался «купить».
В отеле, где, вероятно, находится Трамп, нет свободных мест. Его полностью зарезервировали под приезд Трампа.
Американская делегация стала одной из крупнейших за всю историю таких визитов. Около 1400 американских военных, политиков, дипломатов и работников ЦРУ будут жить с Дональдом Трампом в гостиницах вблизи нового комплекса посольства США.
Подготовка к визиту Трампа была серьезной — она началась более чем за неделю до его прибытия. Сотрудники Секретной службы США провели масштабную инспекцию постройки, где остановится американский лидер. Специалисты проверили не только президентские апартаменты, но и подробно обследовали инженерные сети: системы электро-, водо- и вентиляционного снабжения, а также противопожарное оборудование.
Кроме того, американская сторона задействовала стандартный комплекс протоколов повышенной защиты. В Турцию из США специально доставили официальный президентский автомобиль, а также личную автономную туалетную систему Трампа.
Все биологические отходы, образующиеся при ее использовании, будут транспортироваться обратно в Соединенные Штаты без сброса в местную канализационную сеть.
Как отмечают специалисты по безопасности, эту крайнюю меру применяют для предотвращения перехвата биоматериалов главы государства и их дальнейшего использования иностранными разведками для анализа состояния его здоровья.
Последним президентом США, посещавшим Анкару на официальном уровне, был Джордж Буш-младший. Он также посетил Анкару перед саммитом НАТО в Стамбуле в 2004 году. Предыдущие президенты посещали Анкару только в пределах рабочих поездок.
Дональд Трамп: последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора Дональд Трамп позитивно оценил украинскую кампанию по применению дальнобойных дронов.
По мнению Зеленского, Трамп по-новому посмотрел на войну, ведь стремится быть на стороне успеха, что связано с его статусом, верой в возможность окончания войны и другими факторами.
В то же время Зеленский отметил усиление российских воздушных ударов и назвал антибаллистическую защиту критической уязвимостью Украины. На предстоящем саммите НАТО в Анкаре он планирует призвать партнеров — даже тех, кто пока не готов к передаче, — предоставить больше систем ПВО и помочь Украине в производстве собственных средств противовоздушной обороны.