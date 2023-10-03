"Все по плану": по всей территории России будут звучать сирены и громкоговорители

В России заявляют, что проверка системы оповещения проходит "по плану".

В среду, 4 октября, по всей территории Российской Федерации будут раздаваться сирены и громкоговорители, чтобы проверить систему оповещения населения.

Об этом информируют на официальном телеграмм-канале МЧС России.

Интересно, что сообщение подписали под заголовком "Внимание! Все по плану". Также прикрепили видео, на котором слышны звуки сирен и громкоговорителей.

"Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие – подача звуковых сигналов плановая", – заявляют в ведомстве.

Там добавляют, что информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".

Напомним, как свидетельствуют спутниковые снимки, с начала лета россияне активно строят на своей территории укрепление.

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