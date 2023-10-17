"Все про**ано": оккупант жалуется на нехватку еды и большое количество 200-х – перехват ГУР

На россиян и их наступление, как оказалось, плевать собственному командованию.

Военнослужащий оккупационной армии жалуется, что еду им не подвозили три недели, а воду – 7 дней. Что касается потерь в личном составе – они колоссальны.

Об этом свидетельствует очередной перехват, обнародованный ГУР.

ГУР обнародовало перехват, в котором военный ВС РФ жалуется на потери, голод и собственное командование

"Какая страна, такая и армия е**чая"

Как отметил разочарованный кафир, штурм провален, "все в говне", так называемых собратьев убили. "Несчастным" очень хочется есть и пить.

"Вот и вся война. Какая страна, такая и армия е**чая", – констатировал воина.

Военный говорит, что бронежилет он уже снимает, сил нет его носить. Если боец ранен, никто не думает его вывозить. "200-е валяются в поле, их не забирают", – отмечает оккупант.

По словам военной армии РФ, ничего не делается, всем вообще плевать на них и российское наступление. То, что оккупантам удалось занять, уже отбили. Все больше, говорит он, всех убили.

"100 человек с лихвой положили за несколько дней. Никого больше нет: ни 2-й, ни 3-й (линий – ред.)... за зеками никого нет, все про**бано", – подытожил оккупант.

Ранее украинская разведка перехватила очередной разговор, но в этот раз гражданских россиян. Одна из собеседниц рассуждает о целях так называемой "СВО" и не понимает, "за что воюем".

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