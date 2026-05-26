"Все проверили идеально": Трамп прокомментировал свой внезапный визит в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп официально выписался из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он находился во вторник, 26 мая. Политик поспешил успокоить общественность, заверив, что плановый шестимесячный обзор завершился успешно.

О деталях медицинского обследования американского лидера и реакции Белого дома на слухи вокруг его самочувствия пишет Daily Star.

Профилактика или скрытые проблемы: заявление Трампа и его команды

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп эмоционально поблагодарил врачей и персонал за работу, отметив, что вся проверка прошла совершенно безупречно, после чего он сразу отправился обратно в Белый дом. Администрация президента также отметила, что этот визит был исключительно плановым мероприятием, включавшим ежегодную стоматологическую и медицинскую оценку в рамках стандартного протокола профилактики и здравоохранения. Сам 79-летний лидер ранее неоднократно отвергал какие-либо упреки в своем почтенном возрасте и уверял журналистов, что услышится так же прекрасно, как и полвека назад.

Реклама

В то же время официальный врач Белого дома доктор Шон Барбабелла подтвердил, что президент находится в «отличной форме» и полностью готов к выполнению своих обязанностей. Он напомнил о результатах комплексного обследования за октябрь 2025, которые продемонстрировали сильные кардиологические, неврологические и физические показатели, а также отметил, что «кардиологический возраст» Трампа соответствует 65 годам. Кроме того, окружение президента отмечает его активный образ жизни, благодаря которому политику удалось сбросить около девяти килограммов по сравнению с 2020 годом.

Здоровье Трампа под вопросом — последние новости

Несмотря на уверения команды президента, бывшие медицинские специалисты американской администрации откровенно озабочены регулярностью его госпитализаций. За последние тринадцать месяцев это уже третий документированный визит Трампа к медикам, из-за чего эксперты заговорили о наличии тревожных сигналов о здоровье Дональда Трампа . В частности, бывший кардиолог Белого дома Джонатан Райнер и эксврач Джеффри Кульман открыто сетуют на дефицит прозрачности со стороны властей и призывают лидера пройти серьезные когнитивные тесты.

Публичные дискуссии подогреваются и физическими симптомами, которые регулярно фиксируют журналисты. Внимание общественности привлекают заметные кровоподтеки на руках и красные пятна на шее политика, которые официальные представители называют следствием ежедневного приема 325 мг аспирина для профилактики сердечных осложнений. Кроме того, ранее у Трампа официально подтвердили хроническую венозную недостаточность, вызывающую регулярные отеки ног и лодыжек, а также явную сонливость во время официальных мероприятий.

Отдельным поводом для беспокойства является ментальное состояние главы Белого дома, который в скором времени будет праздновать 80-летие. Группа из 30 психиатров и профильных врачей даже опубликовала совместное заявление в British Medical Journal, признав Трампа «психически непригодным» из-за снижения когнитивных функций. Психологи подчеркивают, что его привычка бодрствовать по ночам и публиковать хаотические тексты в соцсетях свидетельствует о прогрессирующем психозе и деменции , известной в медицине как «синдром закатного солнца».

Реклама

Особо остро врачи отреагировали на публикацию Трампом сгенерированного искусственным интеллектом изображения, где он давит на гигантскую красную кнопку, расценивающуюся как попытку «приучить» нацию к ядерной угрозе на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке. Из-за подобных проделок и общего недоверия к медицинским отчетам Белого дома уровень поддержки политика падает: свежие опросы свидетельствуют, что только 44% американцев сейчас считают действующего президента полностью способным управлять государством.

Новости партнеров