"Все работает, как часы": Кадыров рассказал, как Россия борется со всем блоком НАТО

По мнению Кадырова, "ситуация как в стране, так и в рядах боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад".

Лидер Чечни Рамзана Кадыров подверг критике военных, которые в соцсетях жалуются на плохое обеспечение и нехватку боеприпасов.

Об этом Кадыров написал в Telegram.

По словам Кадырова, на войне никогда не бывает всего достаточно, и это не повод выносить на обсуждение внутренние вопросы. Он считает, что Россия борется со всем блоком НАТО, и делает это вроде бы настолько успешно, что все "работает слаженно и безупречно как часы".

А за неимением снарядов лидер Чечни возложил ответственность на самих военных. Он заявил, что ошибшиеся теперь должны терпеть, потому что "это война, а не курорт".

"Воин не кричит – воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения. Закончились патроны? А почему заранее не предупредил высшего офицера, что они заканчиваются? У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки, найди себе другую задачу", – учит Кадыров.

По словам главы Чечни, если солдату дали карту боевой задачи, нужно действовать.

"Действуй, боец! От тебя зависит исполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом. Никто не будет бегать за тобой с цинком патронов и сухпайком, чтобы вручить аккурат в тот момент, когда твои закончатся", – написал Кадыров.

Добавим, что в Сети активно сейчас обсуждают тему здоровья председателя Чечни Рамзана Кадырова. Есть версия, что его могли отравить сотрудники российской ФСБ.

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