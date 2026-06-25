"Все равно будем вместе": Лукашенко сделал новое заявление об Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко заявил, что народы Беларуси, Украины и России в будущем якобы восстановят тесные отношения.

Об этом стало известно по трансляции встречи Лукашенко и Матвиенко 25 июня в Москве.

Во время разговора с Матвиенко, возглавляющей верхнюю палату российского парламента, Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, исторические и родственные связи между народами невозможно разрушить.

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«Я уверен, и об этом недавно говорил представителям Зеленского, что наши народы все равно будут вместе. Рано или поздно мы все равно будем вместе», — сказал Лукашенко.

По его словам, вопреки войне и политическому противостоянию, между людьми остаются многочисленные личные и семейные связи.

«Ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня работаете во благо не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Как все это разорвать? Это невозможно», — заявил он.

Лукашенко также убежден, что после завершения нынешнего кризиса отношения между странами могут быть возобновлены.

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«Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили, и будут дружить. Пройдет определенное время, мы наведем порядок в своих головах и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден», — сказал он.

В конце Лукашенко обратился к Матвиенко с уверением, что Беларусь якобы готова содействовать возобновлению отношений с Украиной.

«В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь», — подытожил Лукашенко.

Следует отметить, что заявления прозвучали во время встречи с Валентиной Матвиенко — председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, который является верхней палатой российского парламента.

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Беларусь предоставила свою территорию для размещения и перемещения российских войск, принимавших участие в наступлении на Украину. В то же время, официальный Минск продолжает отрицать непосредственное участие белорусской армии в войне.

На днях в Беларуси прекратили работу российские системы, которые использовали для атак на Украину. В последние три дня российские ударные БпЛА не фиксировались вдоль белорусско-украинской границы, однако ранее такие маршруты активно использовались во время атак на Украину.

Напомним, что 19 июня Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко, чтобы тот немедленно перестал помогать России. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

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