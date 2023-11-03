"Все равно будет наша": Лукашенко выдал феерический бред об Украине и "бегстве" Зеленского

Белорусский диктатор уверен в том, что Украина якобы "расходный материал" для США.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "все равно будет наша", что для США она уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на слова белорусского диктатора во время встречи с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС, работниками социальной инфраструктуры и жителями Островца.

“Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке... Я же предупреждал, когда началась война, Зеленскому звонил: “Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-нибудь заварушка, о тебе забудут”. И что происходит? Украина уходит на задний план. Главой нужно думать, прежде чем вовлекать страну в ту или иную авантюру”, — сказал Лукашенко.

Свои слова он проиллюстрировал примером Афганистана, когда оттуда пошли американцы: “Бросили и уехали. Точно так же будет и здесь”.

По мнению белорусского диктатора, США — "далеко, они велики, им это сто лет не нужно".

“Их политика — это муть, муть, муть. Заварить что-нибудь и в этой мутной воде... Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное – это расходный материал, как в Украине сегодня. Поэтому этот регион – наш регион. В том смысле, что мы будем вместе (с Украиной — ред.)», — считает белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, рано или поздно "Европа приползет к нам, в Россию", потому что "Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят, а она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано: кредиты, собственность и т.п.”.

Самопровозглашенный президент заявил, что, глядя на западных политиков, ему "иногда плакать хочется".

“Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл что-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то сматываться”, — заявил Лукашенко, не называя источники своих домыслов и слухов.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне.

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