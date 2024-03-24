Все равно возвращалась в Украину: ВС Польши цинично объяснили, почему не сбили российскую ракету

Вооруженные силы Польши не сбивали российскую ракету, нарушившую воздушное пространство их страны, понимая, что она вернется в воздушное пространство Украины.

Об этом заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, передает RMF FM.

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"Противовоздушная оборона Украины усвоила, что большинство российских ракет прилетает с Востока или Севера, защитники менее вероятно ожидают атаки с Запада. Поэтому РФ сознательно маневрирует своими ракетами так, чтобы они совершали круг и поражали цели в Украине с Запада", — говорит Горышевский.

Он также пояснил, что решение не сбивать ракету принял оперативный командующий Вооруженными силами.

"Это решение было принято на основе информации наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты показала, что она покинет наше воздушное пространство", – цинично отметил Горышевский.

По его словам, попытка сбить ракету предполагала бы риск для гражданских поляков, проживающих в приграничной зоне.

"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов — боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты", — говорит спикер Оперативного командования. польской армии.

Он уточнил, что если бы ракета направлялась в глубь Польши, решение о ее сбитии могло быть принято парами дежурных самолетов F-16.

Напомним, что утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Это произошло вблизи поселка Осердув (Люблинское воеводство), ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. Ракета вернулась в воздушное пространство Украины.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека прокомментировал, что польская авиация могла бы сбить цель при условии, что она бы залетела вглубь страны.

Варшава заявила, что потребует от РФ объяснений по поводу нарушения воздушного пространства страны.