"Все санкции пробьем, уничтожим сатанистов, террористов": Кадыров рассказал свою версию возвращения скакуна Зазу

По его версии, "братья чеченцы" проявили отличные "цыганские качества", украв Зазу "не отдав денег".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после 9 лет на расстоянии наконец-то воссоединился со своим скакуном Зазу.

Об этом говорится на Kadyrov_95, пишет "Униан".

"Дон-дон" встретился со своим конем и рассказал детективную историю о разборках с украинскими спецслужбами, которые, по его версии, "похитили" Зазу.

"Все позади. И даже операция по возвращению моего Заза завершилась в нашу пользу. В последний момент передачи скакуна на границе украинская сторона либо задумала что-то вне плана, либо что-то не поделила между собой", – рассказал Кадыров.

По его версии, "братья чеченцы" проявили отличные "цыганские качества", украв Зазу "не отдавая денег", так что "деньги остались у него, а Зазу сам пришел".

"И правильно сделали! Конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики – никакие", – заявил Кадыров.

Он также назвал приблизительную сумму, за которую "приобрел" скакуна.

"Сколько лет мы не виделись... Тогда стоил 8-9 млн долларов, а для меня бесценный был. И сейчас ни за какие деньги я не продам. То, что они оценили его в 18 тыс. долларов... они не понимают ценности лошадей. Хорошо, что они так его оценили – легче было договориться с украинскими спецслужбами", – рассказал "дон-дон".

Он также добавил, что победит "террористов и сатанистов".

"Все санкции пробьем. Уничтожим сатанистов, террористов", – отметил он.

Кадыров пожаловался, что Зазу в плену у "вражин" сильно настрадался: его бока и спина уже не так лощены, как было раньше, во время профессиональной карьеры в конном спорте.

"Шествие уже не та, бока и спина не лоснятся и не играют на солнце. И это лишь первые признаки, не связанные с возрастом коня", – перечислил Кадыров.

"Дон-дон" пообещал Зазу жизнь, словно у султана.

"У него будет все", — добавил путинист Кадыров.

Напомним, глава Чечни ранее жаловался, что его элитный скакун Зазу с 2014 года, после оккупации Крыма, удерживался на конюшне в Чехии из-за санкций. Также Кадыров утверждал, что якобы воровство инсценировали украинские спецслужбы в сговоре с местными полицейскими.

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