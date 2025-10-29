"Все считают невозможным": министр обороны Италии сделал заявление о Крыме и оккупированных территориях Украины

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто / © Associated Press

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что возвращение украинских территорий, захваченных Россией после 2014 года и вторжения 2022 года, невозможно. По его словам, Украина не сможет возобновить контроль даже с международной поддержкой, а изменения в конституцию РФ делают невозможными переговоры по этим территориям.

Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на интервью Кроссетто журналисту Бруно Веспи.

Министр обороны Италии подчеркнул, что Россия никогда не откажется от оккупированных украинских территорий, а у Украины не будет силы вернуть их самостоятельно.

«Возвращение территорий, потерянных в 2014 году и после февраля 2022-го, все считают невозможным. Путин изменил конституцию, сделав их „русскими“, и поставил себя в положение, где не может вести переговоры», — сказал Кроссетто.

Министр также подчеркнул, что российская пропаганда оказала серьезное влияние на итальянское общество. По его словам, гибридная информационная война и классическая коррупция позволили РФ проникнуть в сознание многих людей, формируя благоприятное для себя отношение.

«Многие итальянцы, даже те, кого никто не подозревал, были подвергнуты влиянию России. Мы сталкиваемся с гибридной, когнитивной войной, когда пропаганда через социальные сети и другие информационные каналы проникла в сознание и культурное развитие многих людей», — сказал он.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Кроссетто ранее заявил, что Италия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине после завершения боевых действий.