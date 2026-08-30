Все «Шахеды» массово летят на Киев одним маршрутом: Флэш раскрыл странную деталь у границы с Беларусью (карта)

«Шахед»

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Все реактивные «Шахеды» России, атакующие Киев в последние дни, летят по одному и тому же маршруту, а именно вдоль границы с Беларусью. Скорее всего, они используют белорусские мобильные сети.

Такую теорию озвучил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей (Флэш) Бескрестнов и опубликовал карту маршрута дронов.

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«У меня вывод только один — они максимально долго держатся у границы с Беларусью. Но зачем? Может, это радиосвязь через пункты управления МЭШ в Беларуси? Но пункты связи работают гораздо дальше, чем до границы. Что еще? Я остановился на том, что LTE-модемы на Шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси», — говорится в его сообщении.

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Другими словами, странный маршрут «Шахедов» вдоль белорусской границы может объясняться необходимостью оставаться в зоне действия определенной коммуникационной инфраструктуры. По одной из версий, LTE-модемы дронов могут подключаться к базовым станциям мобильной связи Беларуси, что потенциально позволяет поддерживать связь и передавать данные во время полета.

Напомним, что украинская сторона ранее сообщала о работе в Беларуси ретрансляторов, которые могли обеспечивать россиянам связь с воздушными целями. Однако, работают ли они сейчас — официально неизвестно.

Как российские дроны «Шахед» летят атаковать Киев

Ретрансляторы в Беларуси — что известно

Напомним, в июне этого года Президент Украины Владимир Зеленский публично призвал Беларусь выключить ретрансляторы, помогавшие РФ атаковать Украину. Тогда президент подчеркнул, что Киев уже неоднократно передавал Минску ответные сигналы через закрытые каналы коммуникации.

В ответ самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко дерзко сказал, что ретрансляторы якобы отключены с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, после публичного заявления Зеленского воздушные цели РФ перестали летать у границы с Беларусью.

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