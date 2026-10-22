"Все согласны с решением": Трамп объяснил отказ от "адских санкций" против РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным решение не усиливать санкционное давление на Россию. В качестве аргумента он привел возвращение в США Стивена Хаббарда, который находился в российской колонии.

Об этом сообщил аккаунт Rapid Response 47, связанный с Белым домом, в соцсети X.

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«Нам удалось вернуть замечательного человека. Он только что приземлился. И этого не произошло бы, если бы вы сделали то, чего от меня хотели глупые люди», — сказал Трамп о Хаббарде.

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Американский президент также заявил, что его позицию по поводу санкций якобы разделяют все. Так он ответил на вопрос журналистов о возможном обсуждении с сенатором Дарлин Грэм законопроекта ее покойного брата Линдси Грэма, предусматривающего жесткие санкции против России и Ирана.

По словам Трампа, Хаббарда можно называть заложником, пленником или иначе, однако главное, что он уже вернулся в США.

В то же время Дарлин Грэм ранее выражала сомнения относительно отказа от санкционного давления на Москву. Она заявляла, что предпочла бы давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, подчеркнув, что не доверяет Владимиру Путину и российским властям.

Хаббард попал в русский плен 2 апреля 2022 года / © The Moscow Times

Что известно о Стивене Хаббарде

20 октября российский президент Владимир Путин распорядился освободить гражданина США Стивена Хаббарда по просьбе Дональда Трампа.

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Хаббард попал в российский плен 2 апреля 2022 года. По его словам, российские военные похитили его из собственного дома. Московский городской суд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии, признав его виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины как наемника.

Трамп связал возвращение Хаббарда с решением относительно санкций, однако в приведенном заявлении не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь и является ли это решение частью более широкой договоренности с Россией.

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