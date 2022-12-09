"Все соседи России осознают угрозу": Польша разместит танки на границе с Калининградом

После 2026 года танки будут производиться в Польше.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о намерениях разместить новые танки К2 на границе с Калининградом. Вооружение будет находиться в воинских частях.

Об этом пишет Polska Zbrojna.

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"Кто экономит на армии, тот заплатит большой счет. Все соседи России осознают угрозу, которую несет это соседство. Поэтому в последнее время, особенно в последние несколько лет, мы приложили огромные усилия для укрепления и модернизации польской армии. Мы хотим иметь такую сильную армию, столь хорошо модернизированную, чтобы никому не приходило в голову нападать на Польшу", – сказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Глава Минобороны отметил, что танк К2 является одним из самых современных в мире и разработан в 21 веке. Последующие поставки запланированы на следующий год. Они будут переданы 16-й механизированной дивизии. А после 2026 года K2 будут производиться в Польше.

"Солдаты хорошо подготовлены для эффективной защиты Родины, о чем свидетельствует их ежедневная служба, в частности, на границе Польши и Беларуси или Польши и Калининградской области", — заверил Блащак.

Он добавил, что часть экипажей танков еще проходит обучение в Корее. В конце концов, батальон танков К2 будет размещен на Мазурах, а также такое подразделение будет создано в Оструде, где вскоре начнется процесс восстановления ликвидированного в 2011 году подразделения.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша закупит у США более ста танков Abrams.

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