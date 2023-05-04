"Все стороны должны избегать обострения": Китай отреагировал на атаку дронами по Кремлю

Позиция Пекина по поводу войны "последовательна и понятна", подчеркнули в МИД.

Китай отреагировал на атаку дронами Кремля в ночь на 3 мая. В Министерстве иностранных дел КНР призвали обе стороны избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, передает RTHK.

"Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", – сказала она.

Представитель китайского МИД ответила, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину.

"Информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно. Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль для политического разрешения украинского кризиса", — добавила Мао Нин.

Что известно об атаке беспилотника на Кремль

Напомним, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Позже эту информацию также подтвердили в пресс-службе президента РФ. Там заявили, что БПЛА сбили силы ПВО, а от обломков никто не пострадал. Согласно сообщениям росСМИ, Владимира Путина не было в Кремле во время атаки.

3 мая после атаки двумя беспилотниками Кремля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Атаку в СК назвали "попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ". В ведомстве подчеркнули, что беспилотники были нацелены на Кремль.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обвинение России в совершении покушения на Путина.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города", — сказал он.

США не видят признаков того, что Украина причастна к удару беспилотника по Кремлю. Такое мнение высказал глава Комитета разведки Сената США сенатор Марк Уорнер.

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