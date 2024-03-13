"Все сюрпризы начнутся завтра": российские добровольцы предупредили о второй фазе своего противостояния Путину

Воюющие против российских захватчиков российские повстанцы легиона "Свобода России" озвучили планы нанести удары по военным объектам на территории России. Это должно произойти 14 марта – в день, когда в РФ начнется электоральная процедура.

Об этом в эфире телемарафона заявил доброволец легиона Алексей Барановский.

"Это все посвящено так называемым выборам... вот эта электоральная процедура, которая завтра начнется, по узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. Собственно, вот мы, как неравнодушные граждане России, решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам и к режиму Владимира Путина. Вот мы взяли инструменты для голосования (показывает на автомат за спиной, – ред.)... и таких у нас способов проголосовать немало припасено. Все сюрпризы начнутся завтра", – сказал Барановский.

Он заявил, что "освободительная операция" легионеров переходит ко второй фазе, в которой будут предприняты "решительные действия с воздуха". Легионеры угрожают нанести удары по военным объектам в Курске и Белгороде.

"Именно поэтому мы жителей тех городов и предупреждаем о том, чтобы они покинули жилые площади, прилегающие к военным объектам", – сказал Барановский.

Напомним, ранее российские добровольцы, освобождающие территорию РФ от оккупантов, призвали жителей Белгородской и Курской областей покинуть города. Они заявили, что вынуждены нанести удар по военным позициям оккупантов между городами.

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