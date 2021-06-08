Все улики свидетельствуют о причастности России к сбитию рейса MH17 — Bellingcat

У версии следствия достаточно подтверждений.

Все доказательства по делу о катастрофе MH17 на Донбассе указывают на то, что самолет сбила российская ракета и именно Россия поставляла оружие.

Об этом в интервью DW заявил журналист-расследователЬ Bellingcat Христо Грозева, который был частью команды, которая собирала ключевую информацию о катастрофе Boeing 777 Малайзийских авиалиний.

"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, в целом не существует другого объяснения, кроме того факта, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит самолет и убиты 298 человек", — отметил он.

По словам Грозева, в Bellingcat видели больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде, поскольку изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, спутниковое фото, пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая могла транспортировать ЗРК "Бук".

"Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той мере, в какой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается", — резюмировал он.

Напомним, международное следствие установило, что малазийский Boeing, который в июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом из российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту. Нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландский язык.

Подозреваемые в сбивании рейса MH17 в 2014 году над оккупированной частью Донецкой области 7 июня не явились на заседание суда в Гааге.

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