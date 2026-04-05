Все взорвать и захватить нефть: Трамп пригрозил Ирану силовым сценарием и назвал альтернативу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану силовыми действиями в случае отсутствия соглашения. Он заявил, что рассматривает жесткие сценарии действий по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на заключение соглашения.

Об этом он сказал в комментарии, цитируемом американскими СМИ, в частности Fox News.

«Если Иран быстро не заключит соглашение, я рассматриваю возможность все взорвать и захватить нефть», — сказал Трамп.

Реклама

По словам президента США, он рассчитывает достичь договоренностей в кратчайшие сроки.

«Я думаю, что смогу заключить соглашение уже завтра», — отметил он.

В то же время Трамп добавил, что в случае отсутствия быстрого прогресса не исключает радикальных шагов, включая силовой сценарий и установление контроля над нефтяными ресурсами Ирана.

Пока официальной реакции со стороны Ирана на эти слова не поступало.

Реклама

Угрозы Трампа в сторону Ирана

Напомним, ранее речь шла о том, что Дональд Трамп с матом набросился на Иран через Ормузский пролив. Он назвал власть Ирана «сумасшедшими ублюдками» и снова пригрозил жизнью в «аду».

На днях президент США напомнил о времени выполнения одного из его многочисленных ультиматумов Ирана. Трамп пообещал «ад» в случае игнорирования требований. Он заявил, что у властей Ирана осталось 48 часов до того, как на них обрушится «настоящий ад».