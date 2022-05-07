Все же идет "по плану", да? — Подоляк об указе Путина перебросить военные силы из Сирии в Украину

В Офисе президента отреагировали на указ российского диктатора Владимира Путина перебросить в Украину военные силы из Сирии.
Советник ОП Михаил Подоляк считает, что "Москва подбросила немного дров в ничего не решающие жерло войны в Украине". И добавил с юмором, что план Путина о захвате Украины за три дня "был великолепен, как швейцарские часы".
Об этом советник ОП написал на своей странице в Telegram-канале.
"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что? же, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", — отметил Подоляк.
Напомним, 7 мая иностранные СМИ сообщали, что Путин подписал указ о переброске войск из Сирии в Украину, потому что ему нужна хоть какая-то победа до 9 мая. Этими силами он хочет ускорить процесс захвата Донбасса.
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