Все же идет "по плану", да? — Подоляк об указе Путина перебросить военные силы из Сирии в Украину

Все же идет "по плану", да? — Подоляк об указе Путина перебросить военные силы из Сирии в Украину

В Офисе президента отреагировали на указ российского диктатора Владимира Путина перебросить в Украину военные силы из Сирии.

Советник ОП Михаил Подоляк считает, что "Москва подбросила немного дров в ничего не решающие жерло войны в Украине". И добавил с юмором, что план Путина о захвате Украины за три дня "был великолепен, как швейцарские часы".

Об этом советник ОП написал на своей странице в Telegram-канале.

"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что? же, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", — отметил Подоляк.

Напомним, 7 мая иностранные СМИ сообщали, что Путин подписал указ о переброске войск из Сирии в Украину, потому что ему нужна хоть какая-то победа до 9 мая. Этими силами он хочет ускорить процесс захвата Донбасса.

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