"Все знают, что такое "рязанский сахар": Свитан о вероятной версии падения самолета с Пригожиным

Версия о том, что самолет с Пригожиным сбили, маловероятно. Дело в том, что ракету нельзя скрыть.

Об этом в эфире ТСН.ua сказал военный эксперт Роман Свитан.

Есть две основные версии

Как отмечает Свитан, для того, чтобы управлять командой на запуск ракеты, очень много людей должно в этой цепочке быть задействовано – начиная от оператора и заканчивая командиром части, с десяток человек или больше.

"Поэтому версия ракет возможна только тогда, когда было принято решение на уровне верхнего руководства, и это прошло как команда во исполнение. Потому что это военное преступление – военным комплексом уничтожить гражданский борт. Неважно, что он перевозил – это реально военное преступление без срока давности", – подчеркнул Свитан.

Так что, если на такие действия пошли, то целая цепочка, это сразу будет понятно. Поэтому версия с ракетой имеет место, но она слишком контраверсивна.

"А вот закладка в самолет взрывчатого вещества более правдоподобна. Мы все знаем, что такое "рязанский сахар", когда ФСБшники закладывали в дома гексоген для подрыва десятиэтажек. Заложить несколько килограммов взрывчатки в основу полукрыльев или в корпус – не трудно", – убежден военный эксперт.

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет, в котором, вероятно, погиб глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, все, что известно об инциденте – читайте в материале.

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