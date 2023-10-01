"Всегда будут стремиться найти общий язык с россиянами": Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии

По словам премьер-министра Польши, "немцы всегда будут стремиться найти общий язык с россиянами через центральноевропейские государства".

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша приютила миллионы украинцев, и не доверять Германии.

Об этом говорилось в заявлении Моравецкого во время съезда правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) под лозунгом "Безопасная Польша", передает Dziennik Gazeta Prawna.

"Польша приняла несколько миллионов украинцев, об этом стоит не забывать", — заявил Моравецкий.

Он также "предупредил" украинского президента Владимира Зеленского, что немцы всегда хотят договориться с россиянами из-за центральноевропейских государств.

Во время выступления в Катовице премьер-министр заявил, что партия "Право и Справедливость" работает на энергетическую безопасность и справедливую трансформацию.

Он добавил, что как PiS защищает интересы шахтеров и работников польской промышленности, она также защищает интересы польских фермеров. Он отметил, что из-за того, что Еврокомиссия не продлила эмбарго на украинское зерно, польское правительство сделало это самостоятельно.

"Поскольку в интересах польского фермера мы не будем спрашивать мнение ни у кого: ни в Берлине, ни в Брюсселе. Мы действуем во благо польского сельского хозяйства", – заявил он.

Он также добавил, что будет "защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов", а президент Зеленский, по его словам, недавно "очень некстати высказался" в ООН.

"Я понимаю, что он сейчас думает, что он будет иметь тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут стремиться объясниться с россиянами через центральноевропейские государства. Именно Польша приняла несколько миллионов украинцев. Под нашими крышами, это поляки приняли украинцев, это мы больше всего помогли в то время, когда немцы хотели отправить 5000 шлемов в Киев. Об этом стоит не забывать, президент Заленский", – обратился премьер к главе Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже призвал украинского президента Владимира Зеленского "не оскорблять поляков" после его выступления во время Генассамблеи ООН, где он заявил, что ему "известно о попытках заключить какие-либо теневые соглашения с РФ".

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