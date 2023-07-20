"Всегда имел проблемы с законом": умер самый известный хакер в мире Кевин Митник

Митник провел почти четыре года заключения за взлом корпоративных компьютерных сетей.

В США скончался взломщик корпоративных компьютерных сетей Кевин Митник. 59-летний "исправившийся" самый известный хакер 1990-х годов не справился с раком поджелудочной железы.

Об этомсообщает The New York Times.

Выросший в неполной семье близ Лос-Анджелеса Митник всегда имел проблемы с законом. В 17 лет он получил испытательный срок за кражу компьютерных пособий с телефонной коммутационной станции Pacific Bell в Лос-Анджелесе.

В 1982 г. он сломал компьютер командования воздушной обороны Северной Америки. Впоследствии он получил временный контроль над тремя центральными офисами телефонных компаний на Манхэттене и всеми центрами коммутации телефонов в Калифорнии. Это дало ему возможность подслушивать звонки и устраивать шутки, например перепрограммировать домашний телефон человека, который ему не нравился, чтобы каждый раз, когда трубку брали, записывался запрос на деньги.

В 1995 году хакер был обвинен в незаконном использовании устройства телефонного доступа и компьютерном мошенничестве.

Митник провел почти четыре года заключения за взлом корпоративных компьютерных сетей. В 2000 году начал карьеру консультанта по безопасности, а также написал книгу мемуаров. В ней Митник отрицает все выдвинутые ему обвинения (хотя при вынесении приговора признал себя виновным по всем пунктам).

"Любой любитель игры в шахматы знает, что достаточно победить соперника — не нужно грабить его королевство или захватывать его активы", — написал он.

На днях дипломаты в консульствах Киева получили кибератаки от хакеров, подозреваемых в работе на российскую внешнюю разведку. Они пытались с помощью ложной рекламы о продаже BMW сломать их компьютеры.

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