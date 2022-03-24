Всего 3% белорусов выступают за ввод белорусских войск в Украину, — исследование «Chatham House»

Всего 3% белорусов выступают за ввод белорусских войск в Украину, — исследование «Chatham House»

Только 3% белорусов выступают за ввод войск РБ в Украину, чтобы поддержать сторону России.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Chatham House". Опрос был проведен 5-14 марта.

Так, 96% выбрали другие варианты действий – сохранение нейтралитета или осуждение сторон. И 3% высказались за участие в военных действиях. Еще 1% полагает, что необходимо поддержать Украину в противостоянии с Россией.

Результаты опроса представил Григорий Астапеня, директор «Белорусской инициативы» Chatham House.

«Chatham House опросил 896 респондентов с 5 по 14 марта 2022 года. Выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.

Опрос был проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что практически означает, что выборка была ограничена пользователям интернета. Согласно разным источникам, 75-82% населения Беларуси использует интернет, при этом интернет-пользователи более экономично и социально активны.