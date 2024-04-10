Всего 7 из 100: Боррель шокировал количеством батарей Patriot, которые просит Украина для защиты

Высокий представитель ЕС пообещал, что обратится с призывом к министрам иностранных дел и обороны стран-членов, чтобы увеличить мощности противовоздушной обороны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украине для защиты от российских воздушных ударов срочно требуется только 7 батарей Patriot из около 100, имеющихся на вооружении у западных армий.

Об этом он говорил, выступая на форуме Nueva Economia Forum.

Потребность Украины Боррель объявил со ссылкой на свой недавний разговор с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

“Невозможно представить, что мы не смогли их обеспечить, учитывая, что у западных армий есть около 100 батарей Patriot. И все равно мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят”, — заявил в своей речи высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

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Боррель пообещал, что обратится с призывом к министрам иностранных дел и обороны ЕС "увеличить мощности противовоздушной обороны, чтобы Украина могла остановить российские ракеты и их планирующие бомбы, разрушающие городскую инфраструктуру".

По его словам, вместо того, чтобы говорить о будущем восстановлении Украины, целесообразнее говорить о том, чтобы избежать разрушения. "Лучший способ потратить меньше на реконструкцию — это потратить больше на то, чтобы избежать разрушения", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Также он отметил, что российская военная машина работает в полную силу и "между Россией и Украиной существует полная асимметрия".

“Россиянам достаточно не проиграть, чтобы показать, что они выиграют. Украине, напротив, нужно выигрывать, чтобы не проиграть”, — объяснил глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости" сообщил, сколько Украине нужно систем Patriot для полной защиты.

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