Планируется, что в мирное время структура позволит координировать сухопутные операции в регионе.

НАТО планирует построить штаб-квартиру сухопутных сил Альянса в городе Миккели на юге Финляндии, примерно в 100 км от границы с Россией.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, сообщает издание Iltalehti.

Министр рассказал, что создание нового центра позволит расширить деятельность командования Объединенных сил. Грамм сказал, что норвежцы хотят, чтобы все северные страны входили в новую командную структуру НАТО.

"Для того чтобы мы действительно могли воспользоваться преимуществами пребывания всех скандинавских стран в НАТО, важно, чтобы мы находились в одном штабе для всех вооруженных сил", — сообщил министр обороны.

"Ожидаю, что мы будем под единым командованием и частью единого регионального оборонного плана. Таким образом, у нордических стран будет совместное сдерживание и оборона", – добавил он.

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Сообщается, что новый командный центр будет подчиняться командованию объединенных сил в Норфолке (США). Для работы в Миккеле отправят не менее 375 офицеров стран-членов НАТО. Планируется, что в мирное время структура позволит координировать сухопутные операции в регионе.

Отметим, что Россия продолжает угрожать Финляндии и утверждает, что страна "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО. Как объяснили в Институте изучения войны, Кремль пытается сдерживать расширение влияния Альянса на другие страны и готовит информационную основу для длительной конфронтации со странами Запада.

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