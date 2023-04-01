Всего за доллар: США продадут Польше десятки истребителей F-22 Raptor

Все эти боевые самолеты поступят в Польшу в течение 2024-2025 годов.

Минобороны США 1 апреля согласилось продать Польше 24 истребителя F-22 Raptor за символическую плату в один доллар.

Об этом сообщает Defence24.

Так, Штаты доставят в Польшу истребители, которые были досрочно сняты с боевых действий. Издание отметило, что эта операция с самолетами готовилась больше года. Передача F-22 Raptor для Варшавы должна стать компенсацией за переданные Украине польские истребители МиГ-29.

"До конца 2025 года Польша может стать второй после США страной в мире, которая будет использовать два типа самолетов 5-го поколения. Кроме уже закупленных для ВВС Польши самолетов F-35, американцы предложили предоставить Польше 24 самолета F-22 A Block 20 из партии из 32 истребителей", – говорится в статье издания.

Несмотря на то, что Польша приобретет у США истребители только за доллар, Варшаве придется потратиться на саму операцию по передаче машин. Так, необходимо будет заплатить за проверку Raptor, ведь изъятые из ВВС США самолеты не были на боевой службе, а использовались в основном для тренировок.

Кроме того, Польша должна привлечь средства на вооружение, обучение пилотов и технического персонала и подготовку наземной инфраструктуры.

По подсчетам специалистов из США, на это уйдет около трех лет (включая обучение пилотов). Все самолеты будут доставлены в Польшу в 2024-2025 годах.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает союзников Украины передать для армии истребители F-16.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина все же получит истребители F-16. Он также призвал всех сохранять спокойствие и терпеливо относиться к тем или иным заявлениям об оружии для Украины.

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