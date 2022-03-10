Всего за неделю инфляция в России достигла рекордного показателя

Всего за неделю инфляция в России достигла рекордного показателя

Рост цен достиг максимального значения с 1998 года.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), показатель недельной инфляции в России в период с 26 февраля по 4 марта достиг 2,22%.

Как сообщает "Интерфакс", это максимальное значение с 1998 года.

Отмечается, что годовая инфляция в России на 4 марта превысила 10% — впервые с января 2016 года, достигнув 10,4% против 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря 2021 года. года.

Цены на новые легковушки выросли на 17,1%, телевизоры – на 15,0%, пылесосы – на 14,6%, смартфоны – на 9,6%. Продовольственные товары подорожали более чем на 10%.

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Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.

В последний раз такой существенный прирост цен за неделю мог наблюдаться в декабре 1998 года, когда за месяц инфляция составляла 11,6%.

Напомним, во время валютных торгов на рынке Forex российский рубль ускорил свое падение по отношению к доллару и евро.

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