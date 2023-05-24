"Всех, кто попытается сыграть в политику, уничтожат": аналитик объяснил, чего хочет Гиркин и почему Путин это терпит

По мнению экспертов, Гиркин продолжает создавать видимость оппозиции под контролем ФСБ. Мол, у нас и свобода слова есть и другой взгляд.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин создал "Клуб рассерженных патриотов", опубликовавший манифест, где в который раз критикует российские власти и лично главу Кремля Владимира Путина.

По мнению аналитиков, таким образом разъяренные патриоты могут продвигать к власти неизвестные пока фигуры, передает FREEДОМ.

Ранее Стрелков-Гиркин тоже критиковал политику Путина и посоветовал ему "заткнуться", чтобы стране не было стыдно за такого лидера. Он обвинял кремлевского диктатора в безответственном управлении и поражениях на фронте. И теперь они гораздо масштабнее, уверен Гиркин. Последней каплей стала атака дронов на Кремль.

Украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал ситуацию.

"Они пытаются работать с этой партией войны. Она очень неоднородна. Там большая часть пропутинская, лояльна к Путину, но очень много раздосадованных, недовольных поражениями, отсутствием серьезных успехов в войне", — отметил Фесенко.

Гиркин создал утверждающий, что Россия ведет войну посредственно и не способна победить Украину из-за бездарности военного руководства РФ и даже отсутствия мобилизации промышленности в необходимых масштабах. Цель клуба – якобы помощь российской армии на фронте.

В частности, среди членов "Клуба раздосадованных патриотов" Гиркина есть и так называемый народный губернатор "ДНР" Павел Губарев, карьера которого на оккупированном Донбассе не сложилась. Сейчас клуб активно открывает новые центры по всей России. Все они ретранслируют одинаковые нарративы.

К примеру, в Санкт-Петербурге рассерженные патриоты критиковали Россию за не нанесение решающего удара по Украине.

“Эта деятельность разрешается. Она как бы под контролем, частично легализована, но частично. И кто его знает, может быть, в перспективе она может стать рядом с Пригожиным одной из мин замедленного действия для путинского режима”, — считает Фесенко.

По мнению аналитиков Института изучения войны, "Клуб раздосадованных патриотов" должен продвигать политические амбиции неназванных фигур в российских властных структурах. По мнению экспертов, это станет возможным только после смены власти в России.

“При живом и полномочном Путине говорить о какой-либо политике не приходится. Все, кто попытается сыграть в политику, будут уничтожены”, – отметил политолог Леонид Швец.

В манифесте "Клуба рассерженных патриотов" утверждается, что находящиеся у власти в России люди отдали свои деньги и преданность Западу и, возможно, готовят переворот и расчленение Российской Федерации. Особое внимание уделяется защите провоенных фракций от возможного "саботажа" и "измены".

После острой критики руководства России и лично президента пропагандистские СМИ начали писать о том, что МВД проводит против Гиркина служебную проверку из-за дискредитации вооруженных сил России. Инициировали ее якобы возмущенные высказываниями Гиркина русские. Бывший офицер ФСБ Гиркин обвиняется в мошенничестве. А именно, в растрате пожертвований членов "Клуба" на военные нужды.

Напомним, накануне Гиркин заявил, что события в Белгородской области - дело рук украинских военных. Вроде бы налет на пограничный переход был при поддержке танков и артиллерии.

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