"Всех в военкомат": в России женский коуч рассказал, как сделать из мужчины тестостероновую машину

Психолог советует не беспокоиться по поводу гибели мужчины в войне, ведь женщина получит денежную компенсацию.

Российский женский коуч и психолог Павел Раков на семинаре в Перми раскрыл тайну – чтобы сделать из мужа тестостероновую машину, нужно сдать его в военкомат и отправить на войну против Украины.

Об этом свидетельствует отрывок из выступления Ракова на семинаре, опубликованный в Сети.

Логика женского коуча заключается в том, что российским мужчинам на сегодняшний день не хватает гормона мужественности. Все они хотят только выкладывать фото в соцсети и ничего не делать. В таком случае Раков советует российским женщинам отправлять любимых на "СВО" и помогать военкоматам в поисках уклонистов.

"Всех в военкомат, понятно? Если он не хочет идти в военкомат, сами сходите и скажите: "Я знаю, где мужчина живет". Прямо так и скажите. Адрес скажите, куда он ходит, где работает. Понятно? Он должен быть чем-то полезен обществу и тогда он сможет потом чем-то обеспечивать вас. Потому что это – главная функция. Просто у многих сбой программы, забыли. И тогда родина будет крепкой. Тогда вообще все будет прекрасно", – рассказал в своем выступлении психолог.

А если мужчина погибнет на войне, то, по мнению Ракова, это не так страшно. Ведь в этом случае женщина получит финансовую компенсацию. Главное, отмечает коуч, – потратить деньги не на одежду, а на памятник для любимого.

Посетителбницы семинара отреагировали на выступление Ракова аплодисментами. Как отмечает телеграмм-канал Mash, при этом сам коуч продает билеты на свои выступления по 13 тыс. руб. (около 6,5 тыс. грн) и выбирает уютные залы вместо окопов.

Напомним, на войне против Украины погиб экс-депутат пропутинской партии "Единая Россия" Советского района Самары Денис Штейн, осужденный в РФ за сбыт наркотиков.

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