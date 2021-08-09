"Всех ведь не перевешаешь": Лукашенко прокомментировал гибель белорусского активиста в Киеве

"Всех ведь не перевешаешь": Лукашенко прокомментировал гибель белорусского активиста в Киеве

Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что глава "Белорусского дома" в Украине Виталий Шишов был для него "никем".

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что никогда не обращал внимания на общественно-политическую деятельность гражданина Беларуси, основателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" (БДУ) Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева.

Об этом он заявил во время пресс конференции "Большой разговор с президентом", трансляция которой 9 августа ведется на YouTube.

По словам Лукашенко, Шишов для него — пустое место. "Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Он для нас был просто никто", — сказал он.

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Самопровозглашенный президент Беларуси грубо прокомментировал общественную и политическую деятельность погибшего и его соратников, усомнившись, что именно это стало причиной гибели.

"Ну какой сумасшедший в Беларуси пойдет его почему-то повесит, кроме того, если там были "разборки" какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех ведь не перевешаешь", — отметил Лукашенко.

Напомним

26-летний белорус Виталий Шишов 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Впоследствии его нашли повешенным в парковой зоне Киева, неподалеку от его места жительства.

Европарламентарии, комментируя гибель Виталия Шишова, выразили уверенность, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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