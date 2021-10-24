Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали во время визита в США

Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали во время визита в США

Глава православной церкви почувствовал недомогание перед началом литургии в Софийском соборе в Вашингтоне.

В воскресенье, 24 октября, Вселенский патриарх Варфоломей, который накануне прибыл с официальным визитом в США, попал в университетскую больницу Джорджа Вашингтона из-за плохого самочувствия после длительного перелета и плотного расписания мероприятий по прибытии.

Об этом сообщает греческая газета Ortodox Times.

Вселенский патриарх собирался возглавить литургию в соборе Святой Софии в Вашингтоне, когда ему стало плохо. Врач Варфоломея посоветовал ему отдохнуть, из соображений предосторожности 81-летнего главу православной церкви доставили в больницу для медицинского обследования.

Также читайте Вселенский патриарх Варфоломей получил прививку от COVID-19

Официальный визит Варфоломея в США должен был состояться еще в мае 2020 года, но был перенесен из-за пандемии COVID-19. Это первый его визит в Соединенные Штаты с 2009 года.

В Соединенных Штатах запланированы встречи Вселенского патриарха с первыми лицами — в частности, президентом Джо Байденом, председателем Госдепа Энтони Блинкеном, а также послами Греции и Турции в США.

Напомним, 21 августа Вселенский патриарх Варфоломей начал официальный визит в Киев и встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку