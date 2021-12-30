Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы после заражения "Омикроном"

Инфицировался "Омикроном" патриарх Варфоломей 24 декабря.

В четверг, 30 декабря, Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы Стамбула, где он находился шесть дней под наблюдением медицинских работников после инфицирования вариантом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщают на сайте Вселенского патриархата.

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По данным преслужбы Вселенского патриархата, 81-летний предстоятель Православной церкви останется в изоляции в резиденции в Терапии, прежде чем возвратиться на Фанар на празднование Богоявления.

Отмечается, в среду вечером, 29 декабря, ему в третий раз позвонил по телефону министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, который спросил о его здоровье. В ответ патриарх поблагодарил министра за звонок и пожелал ему счастливого Нового года

Напомним, в пятницу, 24 декабря, Вселенский патриарх Варфоломей узнал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Отмечается, предстоятель Православной церкви полностью вакцинирован от COVID-19, поэтому течение болезни несложное.

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