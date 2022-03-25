Всемирно известная сеть гостиниц Hyatt прекратила сотрудничество с Россией

Hyatt уходит с российского рынка.

Всемирно известная американская компания, управляющая сетями гостиниц высшего класса Hyatt Hotels Corporation, прекращает какие-либо новые инвестиции в России, а также сотрудничество с гостиницей в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Об этом говорится в заявлении Hyatt.

"В соответствии с примененными санкциями и правительственными директивами, связь, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Гостям с вопросами проживания от 26 марта 2022 г. порекомендовали обращаться непосредственно в гостиницу.

Отметим, американская компания Hyatt под своим управлением имеет более 1100 отелей в 69 странах.

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