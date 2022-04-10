Всемирно известный мем Coffin Dance продали на аукционе: часть средств будет перечислена украинскому фонду

Танцующие африканские гробовщики стали всемирно известными в 2020 году.

NFT-токен всемирно-известного мему Coffin Dance продали на аукционе за $1,046 млн (372 Ethereum).

Об этом пишет Peoples Gazette.

Токен выпущен в партнерстве с украинским обществом, поэтому часть вырученных средств пойдет на поддержку украинских благотворительных организаций. $250 тыс. с продаж передадут в фонд "Вернись живым", $500 тыс. получат герои видео, мема и NFT-токена, и еще $250 тыс. получит рекламное агентство Bads.

"Эта битва не только за Украину, но и за всю свободную Европу. Если Украина не устоит, мир может оказаться на пороге Третьей мировой войны", — сказал лидер гробовщиков Бенджамин Айду.

Мем Coffin Dance (Dancing Pallbearers) стал известнейшим глобальным мемом 2020 года и настоящим символом пандемии COVID-19. Танцующие африканские гробовщики стали всемирно известными, когда на видео наложили композицию Vicetone & Tony Igy — Astronomia.