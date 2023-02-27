Всемирно известный производитель пива, которого бойкотируют фанаты, выйдет с российского рынка.

Нидерландская пивная компания отметила, что, несмотря на значительные убытки, идет из России.

Производитель популярного пива Heineken, которого бойкотируют недовольные пользователи в сети, уйдет с российского рынка.

Об этом пишет Reuters.

После того как нидерландская пивная компания нарушила обещание выйти из российского рынка. В ответ недовольные пользователи в сети начали бойкотировать компанию.

На сегодняшний день, несмотря на сопутствующие убытки, нидерландская пивоваренная компания таки заявила о своем выходе с рынка России. Это должно произойти в первой половине 2023 года.

В Heineken сообщили, что ожидают убытки в размере 300 миллионов евро при его продаже уже в первой половине 2023 года.

"Между тем наши местные коллеги делают все возможное, чтобы сохранить бизнес, избежать национализации и обеспечить, чтобы их средства к существованию не подвергались риску",– сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что в 2022 году в марте компания Heineken пообещала вывести свой бизнес из России после того, как эта страна-агрессорка вторглась в Украину. Но в отчете о расследовании нидерландского сайта Follow the Money утверждается, что отчеты компании показали, что ее российское отделение «выпустило 61 новый продукт «в рекордные сроки» и продало на 720 000 гектолитров больше пива и безалкогольных напитков».

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