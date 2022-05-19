Всемирный банк выделит более $30 миллиардов на глобальную опасность: детали

Всемирный банк выделит более $30 миллиардов на глобальную опасность: детали

Планируется выделить $12 миллиардов на новые проекты, а также около $18 миллиардов на уже существующие проекты.

Всемирный банк озвучил планы выделить более $30 миллиардов на проекты с целью ответа на вызовы продовольственной безопасности в мире после начала масштабной войны РФ в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении Всемирного банка, пишет Укринформ.

«Всемирный банк объявляет о шагах, которые он планирует принять в контексте комплексного глобального ответа на кризис продовольственной безопасности с помощью действующих и новых проектов общей суммой более $30 миллиардов в таких сферах, как сельское хозяйство, питание, социальная защита, водоснабжение и орошение»,- читаем в заявлении.

Финансирование будет охватывать стимулирование производства пищевых продуктов и удобрений, увеличение возможностей продовольственных систем, содействие расширению торговли, а также поддержки уязвимых домохозяйств и производителей.

Планируется выделить $12 миллиардов на новые проекты, а также около $18 миллиардов на уже действующие проекты, связанные с усилением продбезопасности. Инициатива будет реализована в течение следующих 15 месяцев.

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