Всемирный день китов и дельфинов: история праздника и интересные факты о морских млекопитающих

В этот день природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих.

Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китобойный промысел после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Еще полтора века назад китов убивали ради мяса, а также ворвани — жира, который использовали впоследствии для производства различных косметических средств. Поскольку в настоящее время существуют различные синтетические масла — необходимость в этом практически отпала.

Однако, китовый промысел — не единственная угроза для этих животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих — это их вылов для дельфинариев, океанариумов и цирков.

Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение.

Грозит ли уничтожение китам

В конце XIX века гладкие киты были почти истреблены, поскольку их легко поймать: они живут недалеко от берега, у поверхности воды, они медленные, а убитые особи держатся на поверхности воды за счет большого количества подкожного жира, таким образом облегчая буксование.

В настоящее время численность гладких китов невелика: всего 300 особей северных, 200 — японских и 7500 южных гладких китов. Два первых вида занесены в списки Международной Красной книги как виды, которые вымирают, популяция южных гладких китов постепенно восстанавливается, увеличиваясь примерно на 7% в год.

Похожая история и с самым большим животным на планете — синим китом. Из-за бесконтрольного промысла в XX веке численность особей стала быстро снижаться. В 1960-х годах синий кит был практически уничтожен и оказался на грани полного исчезновения — в 1963 году оставалось не более 5000 особей. Несмотря на принятые меры охраны, синий кит очень редкий — общая численность сейчас не превышает 10 тыс. особей. Кроме охоты, существует еще одна угроза, с которой сталкиваются экологи, — антропогенный фактор, выражающийся в нарушении привычного образа жизни синих китов и загрязнении морей.

ТСН.ua

Интересные факты о дельфинах

Дельфины социальные животные, у них хорошо развит интеллект

Зрение у дельфинов развит слабо, однако они обладают уникальным слухом — эхолокацией, — и с его помощью прекрасно ориентируются в пространстве.

Дельфины умеют общаться с помощью звуков. В их "словарном запасе" около 14 000 различных звуковых сигналов.

Дельфины дышат легкими, так же как и люди, но вместо носа у них есть орган, который захватывает воздух. Он называется дыхало. Захватив воздух, дельфин погружается в воду и задерживает дыхание на 10-15 минут.

У каждого дельфина есть свое имя, которое он получает при рождении. Этот факт был доказан учеными, которые записали звуковой сигнал при рождении малыша, обозначающий имя. Впоследствии на этот звук приплывал один и тот же дельфин.

В ходе исследований было установлено, что дельфины узнают себя в зеркале. Этот эксперимент подтверждает, что у них есть самосознание.

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