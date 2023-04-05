Всемирный день крысы: Гиркин жестко "поздравил с профессиональным праздником" личный состав администрации Путина

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отметился "поздравлением" со Всемирным днем крысы. В частности, террорист обратился в личный состав администрации президента РФ, а также к олигархам, депутатам и топ-менеджерам госкорпораций.

Об этом Гиркин сообщил в своем телеграмм-канале.

Он посетовал, что чуть не пропустил этот праздник, но вовремя спохватился и "накатал" поздравления.

"Всемирный день крысы! Чуть не пропустил. Но вовремя осознал и исправляю ошибку: поздравляю весь личный состав администрации президента и правительства РФ, вип-менеджеров госкорпораций, подавляющее большинство губернаторов и членов обеих палат "парламента" РФ, а также всех без исключения олигарх с их профессиональным праздником", – поздравил Гиркин.

Он иронически добавил, что желает всем вышеупомянутым чиновникам и олигархам "всех благ в этой жизни." И не вздумайте раскаяться. Потому что внизу сковородки ждут... а молиться за ваши отчаянные души, уверен, не будет вообще никто", — добавил он.

Напомним, что позорный провал России в боях за Бахмут также недавно предрек Игорь Гиркин (Стрелков). Тогда он призвал Москву посадить другого военного преступника – владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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