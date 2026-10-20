В Польше украинка «сдала» полиции младшего на 11 лет сожителя: его депортируют

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В Польше произошел курьезный случай с нашими соотечественниками. 34-летняя гражданка Украины поймала своего сожителя, тоже украинца, который моложе ее на 11 лет, на горячем с другой женщиной. Вместо того чтобы устроить истерику, она просто вызвала полицию. Она прекрасно знала, что у ее партнера есть серьезные проблемы с законом. 23-летнего украинца сразу же взяли под стражу и вскоре депортируют в Украину.

Об этом сообщила Комендатура уездной полиции в Пабянице.

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По словам польских правоохранителей, 34-летняя гражданка Украины разоблачила своего 23-летнего партнера, также гражданина Украины, на измене с другой женщиной. В этот момент она решила вызвать полицию. Однако дело было не только в личном разочаровании; женщина знала, что ее партнер был в розыске, поэтому ей было точно известно, чем для него закончится визит правоохранителей.

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Прибывшие на место происшествия полицейские проверили данные мужчины в своих базах данных — украинец действительно находился в розыске. Выяснилось, что решением суда он приговорен к 10 дням лишения свободы.

Однако на этом его проблемы не закончились. После отбывания наказания украинцу предстоит депортация из Польши. Это связано с его невыполнением решения, которое обязывает его вернуться в страну происхождения. Поскольку мужчине уже исполнилось 23 года, права на выезд из Украины у него, скорее всего, не будет.

Напомним, в Польше избили 15-летнего подростка и его друга из Украины за то, что они разговаривали по-украински.

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