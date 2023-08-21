Вскоре должна была увидеть океан: умерла "самая одинокая косатка в мире", которая 50 лет жила в неволе

"Самая одинокая косатка в мире", которая жила в неволе более 50 лет, умерла за несколько месяцев до того, как должна была быть выпущена обратно в океан.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Лолита, которую иногда называли Токитае или Токи, жила в океанариуме в Майами, США. Ее поймали в Тихом океане в 1970 году. Животное провело следующие пять десятилетий "в самом маленьком вольере для косаток", выступая.

В марте в этом году активисты защиты прав животных объявили, что вернут косатку на свободу. В последние годы у нее было слабое здоровье, частично из-за условий его содержания в неволе. Лолита страдала рядом заболеваний, в частности у нее были проблемы с пищеварением из-за того, что ее кормили гнилой рыбой, и кожные инфекции из-за воды, в которой она находилась.

Умерла "самая одинокая косатка в мире" Лолита / Фото: ladbible.com

Сообщается, что косатка умерла из-за почечной недостаточности. Со своей стороны представители океанариума сказали, что Лолита получила "лучшую помощь".

"Несмотря на получение наилучшей возможной медицинской помощи, она умерла в пятницу из-за почечной недостаточности", — говорится в заявлении.

Напомним, в британском зоомагазине вылупилась двухголовая змея. Работники надеются, что с пресмыкающимся все будет хорошо.

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