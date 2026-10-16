Обезьяна оспа в России / © Associated Press

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В подмосковном регионе России зафиксирована вспышка новой смертельно опасной инфекции — обезьяньей оспы. Это произошло вслед за сообщениями о случаях чумы в РФ. В настоящее время под Москвой медики изолируют и госпитализируют людей, контактировавших с возможным носителем вируса.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные медицинские службы.

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По официальным данным, в Московской области уже госпитализировали по меньшей мере пятерых лиц, имевших прямой контакт с человеком, у которого предварительно диагностировали обезьянью оспу. Всех пациентов поместили под строгое медицинское наблюдение и взяли необходимые биологические анализы для подтверждения диагноза.

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Повторное распространение обезьяньей оспы

Это уже не первый случай распространения экзотической инфекции в регионе. Ранее в Подмосковье уже фиксировали вспышку обезьяньей оспы, когда в Домодедовскую больницу попал мужчина с подтвержденным диагнозом, а впоследствии — лицо, которое с ним контактировало. Тогда же болезнь обнаружили и у российских туристов, вернувшихся в Санкт-Петербург из Таиланда.

Обезьяна оспа является тяжелым вирусным заболеванием, сопровождающимся сильной лихорадкой, болезненной сыпью по всему телу и увеличением лимфатических узлов. Болезнь может иметь летальные исходы и передается как от зараженных животных (через укусы или царапины), так и при тесном контакте между людьми.

Эпидемиологическая ситуация в России продолжает усугубляться на фоне регулярных сообщений о вспышках других опасных инфекций, в частности чумы.

Ранее мы сообщали о том, что в Иркутской области произошел случай смерти от чумы. В Иркутской области скончалась 28-летняя лаборантка, которая могла заразиться после того, как во время работы разбила пробирку с возбудителем опасной инфекции. После ее смерти власти Иркутской области приняли карантинные меры — ограничения ввели в нескольких медучреждениях региона.

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Впрочем, в Кремле поспешили успокоить россиян и посоветовали доверять исключительно официальной информации от Роспотребнадзора.

Напомним, после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института и введения карантинных мер в Сибири в Сети снова вспомнили жуткое пророчество Ванги о вспышке чумы в России.

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