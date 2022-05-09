Вслед за Москвой авиапарад к 9 Мая отменили и в Санкт-Петербурге, "обвинив" погоду

Вслед за Москвой авиапарад к 9 Мая отменили и в Санкт-Петербурге, "обвинив" погоду

Вслед за Москвой воздушную часть парада к 9 Мая из-за якобы погодных условий отменили и в Санкт-Петербурге.

Также авиапарад отменили и в других российских городах – Екатеринбурге, Мурманске, Новосибирске и Самаре.

Об этом сообщают российские СМИ, в том числе Фонтанка.ру.

Отмечается, что официальная причина – погодные условия именно на аэродромах взлета. Впрочем, как говорит прогноз, в Питере солнечно, порывов ветра нет, температура достигает + 8 градусов.

Также утром стало известно, что впервые за всю историю современной РФ отменили воздушную часть парада к 9 Мая из-за якобы погодных условий в Москве. Ранее анонсированный пролет самолета "Судного дня" так и не состоялся. Следует заметить, что в Москве сейчас умеренные погодные условия без мощных ветров, ураганов и ливней. Напротив в столице РФ – солнечно.

Также читайте В Москве отменили пролет авиации на параде из-за солнечной погоды

Ранее у Путина громко анонсировали, что над Красной площадью 9 Мая пролетят три "четверки" самолетов Су-24, МиГ-31 и Су-57. А еще группа из восьми МиГ-29смт должна была пролететь в форме буквы Z, ставшей символом варварского нападения РФ на Украину.

Напомним, Путин 8 мая поздравил Украину с "Днем победы".

Читайте также: