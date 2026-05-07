Вслед за Москвой «добрые» дроны атакуют новые регионы РФ: «прилетело» в НПЗ (видео)

Пожар в Перми

В российской Перми, в четверг, 7 мая, ввероятно, снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь».

Об этом сообщают Телеграм-каналы.

На нефтеперерабатывающем заводе начали экстренно сбрасывать давление в системе. Также сообщается о пожаре на его территории.

Дата публикации 11:09, 07.05.26

Атака по Москве 7 мая — детали

Напомним, ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере два дрона, которые летели в сторону Москвы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. По данным Telegram-каналов, под ударом мог оказаться производственно-логистический комплекс «Нара» в Наро-Фоминске, который относится к военной инфраструктуре Минобороны РФ.

