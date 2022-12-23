Вслед за российским кораблем: чем занимаются компании, попавшие под санкции США

Хорошие новости приходят после визита президента Владимира Зеленского не только из Конгресса.

Ужесточение санкционного режима один из вопросов в фокусе обсуждений.

Об этом написала в сообщении в социальной сети госпожа Украины в США Оксана Макарова.

Государственным департаментом США введены полные блокировочные санкции против 10 российских компаний, специализирующихся на деятельности в военно-морской сфере.

Вслед за российским кораблем отправляются

JOINT STOCK COMPANY BATTERY COMPANY RIGEL, более 15 лет обеспечивающий полный цикл разработки, производства и поставки литиевых аккумуляторов для Минобороны России;

JOINT STOCK COMPANY CONCERN CENTRAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH ELEKTROPRIBOR производит навигационные системы для российских боевых кораблей и концентрируется на обеспечении высокой боеспособности подводных сил ВМФ России;

JOINT STOCK COMPANY CONCERN AVRORA SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание подлодок и надводных кораблей ВМФ РФ;

СONCERN MORINFORMSYSTEM AGAT JOINT STOCK COMPANY специализируется на разработке, производстве и обслуживании боевых информационных систем, систем управления огнем на море, крылатыми и баллистическими ракетами;

CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF STRUCTURAL MATERIALS PROMETEY, занимается военно-морским кораблестроением и разработкой военной техники;

JOINT STOCK COMPANY CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING занимается разработкой и поставкой корабельной техники, устанавливаемой на российские торговые и военные суда;

PP SHIRSHOV INSTITUTE OF OCEANOLOGY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, специализируется на разработке дистанционно управляемых и автономных робототехнических средств, выполняющих поисковые и разведывательные задания для ВМФ России;

TECHNOPOLE COMPANY, производящая навигационная система «PHINS» предназначена для установки на российские военные корабли;

JOINT STOCK COMPANY OBUKHOVSKOYE, работает с ВПК РФ;

MARINE BRIDGE AND NAVIGATION SYSTEMS LTD, ответственная за установку компонентов безопасности на боевые корабли ВМФ России.

Санкции против России

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет санкций ЕС не должен стать последним. Украинский лидер убежден, что давление на Россию следует продолжать.

Добавим, что девятый пакет санкций против РФ ЕС запретил экспорт двигателей для беспилотников в Россию и Иран. Пакет включает в себя ряд мер, направленных на серьезный удар по российской экономике и возможности продолжения ее агрессии.

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