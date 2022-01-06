Вслед за российскими войсками в Кахастан направляются белорусские: появилось видео

Военные сели в самолеты в белорусском аэропорту и направляются в Казахстан.

Вслед за войсками РФ Минобороны Белоруссии отправило в Казахстан свои войска для "подавления" массовых протестов. Военные роты из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций уже сели в самолет и направляются в Казахстан.

Об этом говорится в официальном заявлении министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

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"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств, Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан... Мною принято решение, и оно утверждено Президентом Республики Беларусь, для этого направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций", — говорится в сообщении Минобороны.

По словам министра, подраздел прошел весь комплекс обучения и подготовлен для выполнения подобных задач. Он добавил, что в охваченный протестами Кахастан направили только военнослужащих по контракту.

"Сегодня ночью это подразделение совершило марш в район аэродрома Мачулищи, где совершена погрузка на самолеты Российской Федерации. Сейчас идет выдвижение к месту выполнения задач ", — сказал Хренин.

Напомним, в охваченный протестами Казахстан уже прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным СМИ, в состав сил ОДКБ направили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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