В четверг, 6 июня, Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил апелляцию экс-канцлера Герхарда Шредера, который пытался оспорить решение бюджетного комитета Бундестага, принятое в мае 2022 года. Суд признал, что комитет имел законные основания для того, чтобы отказать бывшему канцлеру в предоставлении офиса и сотрудников в здании парламента.

Об этом пишет BILD.

Издание отмечает, что в ФРГ за последние полвека сложилась традиция, согласно которой после окончания срока полномочий главы правительства могут получить от государства офис в Бундестаге. Такое бюро есть и у Ангелы Меркель. Не исключено, что судебный прецедент Шредера будет иметь последствия и для Меркель.

"Если что-то практиковалось в течение длительного времени, как в случае с офисом экс-канцлера, для отказа от этой практики необходимо прочное и объективное обоснование. Его критерии должны применяться ко всем. Если суд утверждает, что Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его былого канцлерства, и, следовательно, не имеет права на офис, то тот же критерий должен применяться и к экс-канцлеру Меркель", — заявил эксперт по конституционному праву, профессор Университета Аугсбурга Йозеф Франц Линднер.

Однако нашлись и другие правоведы, которые остались недовольны решением суда. Например, Фолькер Бёме-Несслер из Университета Ольденбурга считает, что лишение Шредера привилегии иметь представительство в здании парламента нарушает принцип "равного подхода ко всем со стороны правового государства". Он напомнил, что после ухода с поста Меркель заявила, что уходит из политики и планирует жить частной жизнью.

"Это не похоже на тяжелый труд на благо Германии. Но никто не ставит под сомнение её офис", — подчеркнул профессор.

Напомним, в Бундестаге раскритиковали ультраправых депутатов за помощь России, назвав их "предателями немецкого народа". Во время дебатов в немецком парламенте представитель правительственной коалиции от "Свободных демократов" Константин Куле заявил, что Китай и Россия проводят шпионскую работу в Германии из-за "существования правой экстремистской партии.., которая готова подхватить любой нарратив из КНР и РФ и распространять его".

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