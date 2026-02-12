Вслед за Starlink: почему ограничение Telegram может стать роковым для армии России

Telegram

Россияне столкнулись с новой угрозой, исходящей не от ВСУ, а от собственного правительства. Кремль ввел жесткие ограничения на работу мессенджера Telegram, что вызвало шквал критики со стороны российских солдат и военных блоггеров. Для армии РФ, которая критически зависит от гражданских платформ связи, это решение может стать роковым, особенно на фоне недавней потери доступа к терминалам Starlink.

Об этом сообщает The Telegraph.

Роскомнадзор объяснил «замедление» мессенджера необходимостью защиты граждан от «террористического контента». Однако для российских военных на передовой это означает утрату основного канала коммуникации. Оккупационные подразделения массово используют Telegram для передачи координат целей, отслеживания украинских дронов и координации логистики.

Ситуация обострилась тем, что это произошло сразу после эффективных действий Минобороны Украины, которые привели к блокированию «серых» терминалов Starlink у россиян. Новый «белый список» оставил без спутниковой связи почти 90% подразделений врага, погрузив его в коммуникационный хаос.

Реакция Z-сообщества: «Чем мы должны побеждать?»

Решение власти вызвало бурю возмущения среди российских «военкоров», являющихся главным источником информации для сторонников войны в РФ. Они отмечают, что тысячи военнослужащих останутся без связи во время активных боевых действий.

Известный российский пропагандист Александр Сладков эмоционально прокомментировал ситуацию: «Мероприятие устроило нам двухдневный нокаут с отключением Starlink, а теперь мы и этот канал управления и связи скрываем. Так чем же мы должны побеждать, какими инструментами? Чушь и полевые телефоны ТА-57?»

Радикально настроенные националисты в РФ предупреждают, что такие действия властей могут привести к трибуналу в Гааге для тех, кто принимает подобные решения.

Бюрократия против реальности войны

Парадокс ситуации состоит в том, что спустя четыре года полномасштабной войны «вторая армия мира» так и не смогла наладить свою надежную систему закрытой связи. Россияне вынуждены полагаться на частные платформы.

На взводном уровне Telegram-чаты заменяют центры обеспечения, где координируют подвоз боеприпасов и эвакуацию. Через мессенджер передаются данные для создания разведывательно-ударных контуров, позволяя артиллерии и авиации получать цели в обход медленной официальной иерархии.

Также мобильные огневые группы РФ используют приложение для отслеживания украинских дальнобойных БПЛА в реальном времени.

Даже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что «замедление» Telegram может негативно повлиять на передачу оперативной информации в пограничных регионах, регулярно подвергающихся атакам.

Почему Кремль игнорирует проблему

Несмотря на очевидную зависимость войск от мессенджера, официальная Москва продолжает отрицать реальность. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «невозможно представить», чтобы управление на фронте осуществлялось через Telegram.

Эта позиция напоминает ситуацию с запретом платформы Discord в 2024 году, которую россияне использовали для трансляции видео с дронов. Тогда это решение назвали «бюрократической ошибкой», лишившей оккупантов глаз.

По данным источников, близких к Кремлю, Москва рассматривает возможность полной блокировки Telegram до сентября, когда в РФ должны пройти выборы в Госдуму. Власти стремятся ограничить распространение негативных настроений, даже ценой снижения боеспособности собственной армии.

Напомним, в России после блокировки видеохостинга YouTube стало известно о полном прекращении работы мессенджера WhatsApp. Об этом ранее сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечалось, что российские пропагандистские СМИ начали жаловаться на удаление домена сервиса из DNS Роскомнадзора. В результате интернет-провайдеры в РФ потеряли возможность сопоставлять доменное имя с IP-адресом, из-за чего доступ к мессенджеру стал невозможен без использования VPN.

Также, по данным местных изданий, WhatsApp исчез из записей Национальной системы доменных имен России. В частности, домены whatsapp.com и web.whatsapp.com больше не отображались в системе, в то время как технический домен whatsapp.net и сервис коротких ссылок wa.me оставались активными.

В Центре стратегических коммуникаций объясняли, что такие действия могут являться частью политики принуждения граждан к использованию мессенджера Max, который находится под полным контролем российских спецслужб и представляется властями как инструмент обеспечения безопасности.