Вслед за Венесуэлой и Ираном: Трамп намекнул на быстрое падение режима еще в одной стране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что правительство Ирана будет не последним, которое падет под давлением Вашингтона. Следующей страной, где произойдет падение режима, он назвал Кубу.

Об этом пишет Politico.

Вмешательство США и нефтяная блокада

Американский лидер подтвердил, что ухудшение ситуации на острове частично является результатом целенаправленного давления Соединенных Штатов. По его словам, США перекрыли поставки нефти и денег из Венесуэлы, которая ранее была единственным источником поддержки Гаваны. В то же время Трамп добавил, что Вашингтон поддерживает связь с кубинским руководством на фоне роста нестабильности.

"Куба тоже падет", — спрогнозировал политик, комментируя последствия инициированных им противостояний.

Давление на союзников РФ и планы относительно Кубы

Ранее президент США уже заявлял о том, что рассматривает возможность захвата Кубы. Трамп отмечал, что островное государство фактически ничего не имеет, кроме больших финансовых проблем, но продолжает переговоры с Вашингтоном о возможном «дружественном захвате».

По словам Трампа, Куба сейчас испытывает нищету, а его команда активно работает над решением этой ситуации, чтобы после многих лет власти коммунистического режима сделать для кубинцев что-то действительно хорошее.

При этом эксперты по безопасности отмечают, что атаки на логистические маршруты и сети поставок союзников России все больше подрывают способность Кремля вести войну против Украины. В частности, жесткое давление администрации США на Венесуэлу и Иран уже привело к существенному уменьшению доходов Москвы.

Целенаправленное разрушение ключевых артерий, питающих российскую экономику, оставляет Путина с меньшим количеством сторонников и ограниченными ресурсами. Удар по какому-либо звену этой цепочки поставок напрямую ослабляет возможности Москвы поддерживать военную агрессию.

Напомним, сенатор Линдси Грэм тоже заявил, что следующей после Ирана целью для Соединенных Штатов станет Куба, а действующий режим в этой стране падет вслед за иранским. Он также призвал Трампа нанести удар против «Хезболлы» в Ливане, которая поддерживает Иран.