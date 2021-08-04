Вслед за женой: муж беларусской спорсменки Тимановской получил польскую гуманитарную визу

Сама же легкоатлетка планировала лететь в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу, однако в последний момент пересела на рейс в Вену.

Мужчина беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую пытались силой вывезти в Минск после критики в адрес беларусских властей, вслед за женой получил польскую гуманитарную визу.

Об этом сообщил прессекретар правительства Петр Мюллер, передает польское издание Onet.pl.

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"В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская должна высадиться в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане", — сказал Мюллер.

Представитель правительства Польши также подчеркнул, что страна готова предоставить Тимановской любую помощь, включая поддержку в ее спортивной карьере, если она пожелает. Больше информации о прибытии беларуски в Польшу Мюллер воздержался озвучивать из соображений безопасности.

Отметим, что сейчас муж Тимановской Арсений Зданевич пока находится в Украине, здесь у него есть знакомые. В то же время Тимановская 4 августа, планировала лететь в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу, однако в последний момент пересела на рейс в Вену.

Напомним:

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес беларусских чиновников.

в Токио разгорелся вокруг беларусской легкоатлетки Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес беларусских чиновников. По словам 24-летней спортсменки, в беларусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщение в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

хотя она специализируется на коротких дистанциях. Оказалось, что за Беларусь в эстафете никому выступать: трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилия атлетики внесли без ее ведома. На сообщение в соцсети беларусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.

трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилия атлетики На сообщение в соцсети беларусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и Там она обратилась к японской полиции. ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно про нашумевшую ситуацию и главный скандал Олимипады-2020.

Новости мира: легкоатлетка Тимановська, которую пытались вывезти в Минск, покинула Японию

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