Вследствие разрушительных наводнений в Бельгии и Германии погибли уже более 170 человек

Вследствие разрушительных наводнений в Бельгии и Германии погибли уже более 170 человек

Метеорологи утверждают, что предупреждали власть о непогоде. Правительство же оправдывается климатическими изменениями.

Число погибших в результате мощных наводнений в Германии и Бельгии превысило 170, тогда как спасатели продолжают поиски сотен людей, считающихся пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Guardian.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он "ошеломлен" разрушениями, и пообещал оказать поддержку семьям погибших, а также городам, которым был нанесен значительный ущерб.

Также читайте Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров: в поисках живых находят все больше жертв

"Важно, чтобы мы проявили солидарность с теми, у кого наводнение унесло все", — отметил Штайнмайер.

В Рейнланд-Пфальце в субботу сообщали о смерти 93 человек, в том числе 12 жителей дома для престарелых с инвалидностью. Почти 1,3 тыс. человек остаются пропавшими без вести.

В соседнем Северном Рейн-Вестфалии ранее подтвердили гибель 43 человек. Власти предупреждают, что эти показатели могут возрасти.

Между тем немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер сказал, что Германия "должна гораздо лучше готовиться" в будущем, добавив, что "это последствия изменения климата".

Штайнмайер, со своей стороны, призвал к активизации усилий в борьбе с глобальным потеплением: "Только если мы решительно возьмемся за борьбу с изменением климата, мы сможем ограничить экстремальные погодные условия, с которыми мы сейчас сталкиваемся".

В воскресенье в пострадавший регион отправится канцлер Ангела Меркель.

Как сообщалось, в Бельгии в результате наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же считаются пропавшими без вести. От большой воды также страдают Нидерланды, Франция и Швейцария.

Заметим, что вода постепенно сходит, однако катастрофа продолжается. В частности, в городе Эрфтштадт после наводнения провалился грунт, поэтому дома, машины и деревья ушли под землю, а в районе Хайнсберг на реке Рур прорвалась дамба, в результате чего 700 жителей немедленно эвакуировали.

Новости мира: в Германии зафиксировано более 130 погибших, в Бельгии - не менее 20 из-за наводнений

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку