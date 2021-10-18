Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вследствие разрушительных наводнений в Индии погибли по меньшей мере 25 человек: видео

Вследствие разрушительных наводнений в Индии погибли по меньшей мере 25 человек: видео

Associated Press

Спасатели продолжают поиски возможных жертв.

В Индии по меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в штате Керала.

Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает The Guardian.

Отмечается, что 11 тел обнаружили в округе Идукки, а еще 14 — в Коттаяме. Спасатели продолжают поиски возможных жертв. Количество пропавших без вести остается неизвестным.

По словам главы штата Пинарайи Виджаяна, из-за стихии из пострадавших населенных пунктов эвакуировали несколько тысяч человек, а на территории Кералы создали минимум сотню лагерей для оказания помощи.

"В некоторых частях прибрежного штата Керала жители оказались отрезанными друг от друга, поскольку дожди, которые усилились в ночь на субботу, подняли реки и затопили дороги", — говорится в сообщении.

Между тем ликвидировать последствия непогоды помогают военнослужащие. "Рядом с нами обвалился холм. Было много повреждений и потерь", — рассказала жительница города Кооттикаль.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил свои соболезнования и сказал, что власть работает, чтобы помочь пострадавшим от наводнения.

По данным Метеорологического департамента Индии, в понедельник ожидается ослабление проливных дождей, однако в некоторых регионах, в частности в гималайских районах Уттаракханд и Гимачал-Прадеш, еще два-три дня будут наблюдать "сильные или очень сильные дожди".

Как сообщалось, по меньшей мере 13 человек погибли в результате удара тропического циклона "Шахин", который накрыл ряд регионов Омана и Ирана.

Новости мира: итальянский город Палермо страдает от последствий мощного наводнения

Новости мира: итальянский город Палермо страдает от последствий мощного наводнения
Следующая публикация