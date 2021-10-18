Вследствие разрушительных наводнений в Индии погибли по меньшей мере 25 человек: видео

Вследствие разрушительных наводнений в Индии погибли по меньшей мере 25 человек: видео

Спасатели продолжают поиски возможных жертв.

В Индии по меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в штате Керала.

Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает The Guardian.

Отмечается, что 11 тел обнаружили в округе Идукки, а еще 14 — в Коттаяме. Спасатели продолжают поиски возможных жертв. Количество пропавших без вести остается неизвестным.

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По словам главы штата Пинарайи Виджаяна, из-за стихии из пострадавших населенных пунктов эвакуировали несколько тысяч человек, а на территории Кералы создали минимум сотню лагерей для оказания помощи.

"В некоторых частях прибрежного штата Керала жители оказались отрезанными друг от друга, поскольку дожди, которые усилились в ночь на субботу, подняли реки и затопили дороги", — говорится в сообщении.

Между тем ликвидировать последствия непогоды помогают военнослужащие. "Рядом с нами обвалился холм. Было много повреждений и потерь", — рассказала жительница города Кооттикаль.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил свои соболезнования и сказал, что власть работает, чтобы помочь пострадавшим от наводнения.

По данным Метеорологического департамента Индии, в понедельник ожидается ослабление проливных дождей, однако в некоторых регионах, в частности в гималайских районах Уттаракханд и Гимачал-Прадеш, еще два-три дня будут наблюдать "сильные или очень сильные дожди".

One of the most terrifying flood videos from Kerala today. This is Mundakkayam town which has apparently never been inundated before. pic.twitter.com/uVjAUTfOnf — Nandagopal Rajan (@ nandu79) October 16, 2021

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp — ANI (@ANI) October 18 2021

Local residents towing a KSRTC bus which got stuck in flood at Poonjar on Saturday. No loss of life.Heavy rain lashes #Kerala triggering floods and inundating several areas. #REDALERT in Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam, Idukki & Thrissur. 4 shutters of Malampuzha dam opened. pic.twitter.com/D1dbOtEqcV — Raam Das (@PRamdas_TNIE) October 16, 2021

Как сообщалось, по меньшей мере 13 человек погибли в результате удара тропического циклона "Шахин", который накрыл ряд регионов Омана и Ирана.

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